OpenAI приобрела стартап Global Illumination

OpenAI заявила, что приобрела компанию по производству цифровых продуктов Global Illumination, что стало первым известным приобретением легендарной фирмы, занимающейся искусственным интеллектом.

Финансовые детали сделки не разглашаются. «Вся команда (Global Illumination) присоединилась к OpenAI для работы над нашими основными продуктами, включая ChatGPT», — сказали в OpenAI.

Компания Global Illumination из Нью-Йорка была основана в 2021 году Томасом Димсоном, Тейлором Гордоном и Джоуи Флинном, которые ранее работали в Instagram Meta Platforms. Совсем недавно Global Illumination работала над технологией с открытым исходным кодом, связанной с производством онлайн-игр. Согласно его веб-сайту, Димсону приписывают разработку части исходного кода для алгоритмов ранжирования контента Instagram.