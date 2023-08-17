Ошибка в Windows 10 вынудила Microsoft удалять обновления ОС с ПК пользователей

Компания Microsoft подтвердила наличие ошибки в Windows 10, из-за которой софтверному гиганту пришлось отозвать несколько пакетов обновлений для операционной системы, распространяемых последние несколько недель. Речь идёт об ошибке, связанной с технологией ClickOnce и приводящей к тому, что пользователям предлагается загрузить уже установленные и доверенные приложения.

ClickOnce является технологией Microsoft для развёртывания приложений, созданных на базе фреймворков Windows Forms и Windows Presentation Foundation. С помощью этой технологии разработчики могут создавать приложения для Windows и распространять их в интернете или внутри собственных сетей. Из-за ошибки в ClickOnce пользователям может быть предложена повторная установка программных продуктов, которые ранее уже были загружены на устройства.

Для отзыва проблемных обновлений Microsoft задействовала инструмент Known Issue Rollback (KIR), интегрированный в актуальные версии Windows. Функция KIR позволяет вернуть устройство в состояние, в котором оно находилось до установки проблемных апдейтов. Согласно имеющимся данным, софтверный гигант отозвал пакеты KB5028244 (распространяется с июля) и августовское обновление, выпущенное для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. Доставка проблемных обновлений пользователям прекращена 14 августа.

Отмечается, что пользователям не нужно предпринимать каких-либо действий, поскольку функция KIR автоматически отменит изменения, внесённые упомянутыми обновлениями. Кроме того, при наличии подключения к интернету на пользовательские устройства будет доставлено обновление, в котором упомянутая ошибка исправлена. Этот пакет предназначен для установки на устройства с Windows 10 22H2 и Windows 10 21H2.