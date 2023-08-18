В Беларуси появился новый ноутбук Huawei MateBook D16 с большим экраном, процессором i7 13-го поколения и легким корпусом

В Беларуси теперь можно приобрести обновленный ноутбук Huawei MateBook D16. Модель получила широкий 16-дюймовый экран с очень тонкими рамками, мощный процессор Intel Core i7 13-го поколения и легкий металлический корпус. Лэптоп уже можно приобрести в сети «5 элемент», а скоро – и в других торговых сетях.

Ноутбук также включает 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В Беларуси модель представлена в цвете «космический серый».

Как показывают последние исследования, в мире растет спрос на 16-дюймовые ноутбуки. Это объясняется популярностью удаленной работы и онлайн-обучения. Большой интерес стали представлять легкие лэптопы с большим экраном, такие как Huawei MateBook D16.

Легкий корпус и широкий экран с защитой зрения

Ноутбук получил дисплей FullView с высокой полезной площадью. Так, экран занимает 90% корпуса и имеет соотношение сторон 16:10. По сравнению с традиционными пропорциями 16:9 новый ноутбук обеспечивает более широкий угол обзора, что позволяет комфортнее работать с документами, таблицами и графикой.

Несмотря на большой экран, ноутбук получился компактным и легким. Модель обладает легким металлическим корпусом, с которым весит всего 1,7 кг, что сравнимо с 15,6-дюймовыми лэптопами.

Дисплей защищает зрение, что подтверждает сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Он точно воспроизводит цвета без желтого оттенка, а также помогает беречь глаза. В частности, затемнение постоянного тока позволяет снизить их утомляемость.

Быстрый процессор и мощная антенна

Ноутбук Huawei MateBook D16 оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения, двухканальной оперативной памятью и высокоскоростным накопителем, что позволяет эффективно обрабатывать многозадачные и сложные сценарии, вроде анализа данных, открытия множество веб-страниц или создания презентаций.

При этом ноутбук не перегревается даже при выполнении ресурсоемких задач. В этом ему помогает система охлаждения Huawei Shark Fin Fan. Во время работы можно свободно переключаться между стандартным и высокопроизводительным режимом.

Ноутбук также обладает инновационной антенной Huawei Metaline для стабильного подключения к беспроводным сетям. Даже при слабом Wi-Fi-сигнале скорость загрузки будет выше обычной на 43%, а задержка в играх и видеоконференциях будет ниже на 40% и 38% соответственно.

Клавиатура получила ход клавиш 1,5 мм и особый дизайн с мягким нажатием, что упрощает набор текста в течение дня. Цифровой блок клавиатуры полезен при создании диаграмм и работе с документами, а клавиши быстрого доступа позволяют мгновенно запускать часто используемые функции.

Умная камера и 4 микрофона с шумоподавлением

Ноутбук Huawei MateBook D16 предлагает умные видеоконференции. Камера на основе искусственного интеллекта регулирует угол обзора, чтобы при движении пользователь оставался в центре кадра. При этом можно скрыть реальный фон, заменив его виртуальным, а функция «зрительного контакта» автоматически корректирует взгляд, чтобы было легче общаться с собеседником. Широкий угол обзора в 88 градусов позволяет вместить в кадре несколько человек.

Передачу голоса обеспечивают 4 микрофона, которые улавливают звук на расстоянии до 5 метров. Предусмотрена функция шумоподавления, когда нужно отсеять окружающий шум, в том числе постукивание по клавишам. А еще можно надеть наушники и включить функцию усиления голоса для более эффективного подавления внешних шумов.

Смарт-подключение к другим устройствам

Ноутбук Huawei MateBook D16 легко взаимодействует с другими устройствами. С помощью функции «Суперустройство» достаточно перетянуть значок наушников, динамиков или принтера для мгновенного подключения. Также с ноутбука можно управлять смартфоном: получать доступ к файлам, редактировать их и запускать. А планшет можно превратить во второй экран. В зеркальном режиме интерфейс ноутбука проецируется на планшет, и оба устройства отображают один и тот же контент.

Кроме того, ноутбук можно подключить к монитору Huawei MateView. Лэптоп также поддерживает управление файлами на нескольких устройствах и быстрый поиск файлов и изображений на разных девайсах и в интернете.

Цена и доступность

В Беларуси ноутбук Huawei MateBook D16 представлен процессором Intel Core i7 13-го поколения в конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ. Корпус выполнен в цвете «космический серый». Рекомендованная стоимость – 4499 рублей. Модель уже продается в сети «5 элемент», в том числе в рассрочку на 5 месяцев, а вскоре появится и в других торговых сетях.