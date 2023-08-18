Похоже, Diablo 5 не придется ждать так долго, как Diablo 4

Как известно, четвертую часть игровой франшизы Diablo пришлось ждать долгие 11 лет, но, если верить президенту Blizzard Entertainment Майку Ибарре, с Diablo 5 эта история не повторится.

Комментируя в сети X (ранее известной как Twitter) слова редактора игрового сайта IGN Райана Маккеффри о том, что "долгое ожидание между D3 и D4 окупилось благодаря такой потрясающе интересной, глубокой и реиграбельной игре", Ибарра заявил: "Спасибо, Райан, мы рады, что вам понравилось. И, забегая вперед, в будущем вам не придется ждать так долго между релизами. Мы готовим много чего для Diablo 4 и далее".

Многие пользователи трактуют эти слова как то, что продолжение знаменитой Action-RPG уже находится на ранних стадиях разработки. Впрочем, далеко не все из них обрадовались новостям, в комментариях пользователи указывают на то, что разработчикам стоило бы сначала довести до ума текущую Diablo, прежде чем запускать в производство новую.