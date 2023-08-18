Августовский "подарок" от Microsoft: обновление Defender блокирует AutoKMS

Корпорация Microsoft выпустила обновление Defender для операционных систем Windows 11, 10, а также Windows Server 2019 и 2016, направленную на улучшение производительности. Однако данное обновление приносит некоторые неудобства, так как оно блокирует функционирование AutoKMS.

Обновление безопасности 1.395.68.0 добавляет обнаружение угроз для различных троянов, программ-вымогателей и бэкдоров. При этом блокируется работа службы AutoKMS, что влечет за собой необходимость повторной активации операционной системы. Также рекомендуется добавить AutoKMS в список исключений антивирусного программного обеспечения или временно отключить антивирус при активации системы.

К тому же, некоторые пользователи сталкиваются сообщением об ошибкой при попытке войти в Microsoft Defender в Windows 11 после установки накопительного обновления от августа 2023 года, которое устранило проблемы с SSD.

Microsoft автоматически устанавливает приложение панели безопасности на устройства Windows с подписками Microsoft 365.

Ошибка, скорее всего, связана с двумя обновлениями, выпущенными 8 августа — Microsoft Defender и Windows 11 KB5029263.

Пользователи также сообщают о неполадках в работе Центра отзывов.

"После установки (KB5029263) MS Defender запросил логин. Я предоставил свои учетные данные Live ID, и появилось сообщение "Невозможно войти в Microsoft Defender". Это проблема", — написал один пользователь.

Возможно, корень проблемы связан с обновлением Microsoft Defender.

Инженеры службы поддержки Microsoft подтвердили, что компания осведомлена о данной ситуации и планирует исправить её через Центр обновлений Windows или через обновление соответствующего приложения.

Августовское обновление Windows 11 приводит к ряду проблем у пользователей, в том числе к ошибке, из-за которой File Explorer перестает работать и закрывается после зависания. Другая ошибка мешает установке обновлений.