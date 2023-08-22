Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion 9i

Компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9i, который, кроме прочего, может похвастаться самой тонкой в мире жидкостной системой охлаждения для мобильных ПК.

Толщина самого ноутбука также очень невелика для его параметров: всего 18,9 мм. Чтобы достичь такого результата в Lenovo использовали очень тонкую жидкостную СО. Что интересно, эта СО работает как бы не постоянно, а активируется, только когда температура компонентов достигает 84 градусов. Впрочем, учитывая характеристики, это, вероятно, будет происходить почти всегда при любой полноценной нагрузке.

Как минимум CPU тут очень горячий, так как используется топовый Core i9-13980HX. В пару ему установили GeForce RTX 4090 Laptop, то есть это одно из самых производительных решений на рынке в этом классе. Также тут имеется до 64 ГБ ОЗУ, пара SSD объёмом по 1 ТБ, дисплей IPS диагональю 16,3 дюйма с разрешением 2K и поддержкой 165 Гц и аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт•ч.

Цена на ноутбук пока не названа.