Sony представила портативную консоль PlayStation Portal

Компания Sony представила свою новую портативную игровую приставку. Ранее известная под кодовым названием Project Q, на полках магазинов новинка появится как Sony PlayStation Portal.

Продажи консоли начнутся до конца 2023 года по цене 200 долларов в США и 220 евро в Европе. Точная дата начала приёма предварительных заказов пока не названа.

Консоль оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и кадровой частотой 60 Гц. PlayStation Portal ориентирована на потоковое воспроизведение игр PlayStation Remote Play, удалённо подключаясь к PlayStation 5 по локальной сети через Wi-Fi. PlayStation Portal позволяет играть в игры, установленные на консоли PS5, в том числе и используя контроллер Dualsense.

Имеется аудиоразъем 3,5 мм для наушников. Также PlayStation Portal обладает основными функциями контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные триггеры.

Не поддерживаются игры виртуальной реальности, для которых требуется гарнитура PS VR2, а также облачных потоковых игры, транслируемые через PlayStation Plus Premium. Также Sony представила сегодня гарнитуру Pulse Elite и беспроводные наушники Pulse Explore.