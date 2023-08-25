Meta отключит Messenger Lite на Android

Приложение Meta Messenger Lite для Android закрывается в сентябре, как сообщает 9to5Google . Приложение было запущено как более легкий способ общения с людьми на платформе Messenger , но теперь пользователи не смогут использовать его после 18 сентября.

Приложение также недоступно для загрузки в Google Play, если вы не загрузили его раньше. Meta подтвердила закрытие в заявлении для TechCrunch . «Начиная с 21 августа люди, использующие приложение Messenger Lite для Android, будут перенаправляться в Messenger или FB Lite для отправки и получения сообщений в Messenger», — заявил представитель Meta.