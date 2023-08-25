Google расширяет свой Центр прозрачности рекламы, чтобы соответствовать правилам ЕС

Согласно сообщению в блоге, опубликованному в четверг, Google вносит некоторые изменения в прозрачность рекламы и свои данные, которые доступны исследователям, чтобы соответствовать Закону о цифровых услугах Европы .

Что касается прозрачности рекламы, компания заявляет, что она расширит свой Центр прозрачности рекламы, чтобы «соответствовать конкретным положениям DSA и предоставлять дополнительную информацию о таргетинге рекламы, показываемой в Европейском Союзе», пишут Лори Ричардсон и Дженнифер Фланнери О'Коннор из Google. Центр, который Google запустил ранее в этом году, представляет собой хранилище с возможностью поиска, которое позволяет узнать больше о рекламе, которую вы видите на платформах Google.