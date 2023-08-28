Нейросеть "Яндекса" научилась генерировать видео в "Шедевруме"

"Яндекс" первым на российском рынке запустил технологию создания видео с помощью нейросети для пользователей. Такая возможность появилась в "Шедевруме": в ответ на запросы приложение генерирует короткие ролики. Они могут стать основой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и позволят воплотить в жизнь другие креативные идеи.

"Шедеврум" генерирует видео длиной четыре секунды с частотой 24 кадра в секунду. После публикации ими можно поделиться с друзьями или сохранить в формате MP4. Сейчас функция работает в режиме тестирования. Генерация видео доступна активным пользователям "Шедеврума", а посмотреть результаты в ленте приложения могут все.

Для того, чтобы сгенерировать видео в "Шедевруме", нужно описать текстом то, что хочется увидеть. В ответ приложение предложит четыре варианта первого кадра и набор анимационных эффектов для создания движения. Нейросеть берёт за основу выбранное пользователем изображение, генерирует набор его изменённых версий и объединяет всё выбранным эффектом. Сейчас их семь: зум (приближение), таймлапс (ускоренная перемотка), полёт, панорама, вращение, подъём и морфинг (постепенное изменение).

Для создания кадров будущего видео используется метод каскадной диффузии. С помощью этой технологии "Шедеврум" генерирует отдельные изображения. Сначала нейросеть создаёт картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями.

Генерация видео дополняет другие возможности "Шедеврума" — создание изображений и текстовых постов с заголовком и иллюстрацией. Отправить запрос на коммерческое использование контента из "Шедеврума" можно через форму обратной связи — ответ придёт в течение 5 рабочих дней.

"Яндекс" представил "Шедеврум" в апреле 2023 года. Сразу после запуска приложение попало на первые строчки российских топов App Store и Google Play, и с тех пор его установили 5,8 миллиона пользователей iOS и Android. Нейросеть "Шедеврума" содержит 5 миллиардов параметров и обучалась на 330 миллионах примеров пар картинок с текстовым описанием.