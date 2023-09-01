Samsung объявляет о глобальном запуске ИИ-сервиса Samsung Food

Компания Samsung Electronics объявила о запуске сервиса Samsung Food1. Это персонализированная платформа на базе искусственного интеллекта для приготовления блюд и выбора рецептов.

Сервис Samsung Food доступен на восьми языках в 104 странах мира. Он предлагает богатый опыт приготовления блюд с помощью более чем 160 000 доступных рецептов, выступая в роли персонального помощника, который открывает новые блюда, составляет индивидуальные планы питания и заказывает ингредиенты через интернет. Сервис также поможет управлять кухонной техникой, предоставляя пошаговые инструкции по приготовлению блюд, и предоставит возможность делиться своими любимыми рецептами в социальных сетях.

Samsung Food опирается на большой опыт компании Samsung в создании кухонной техники и сервисов для приготовления еды. Используя технологию искусственного интеллекта, Samsung Food выходит за рамки существующих возможностей, предоставляя единую платформу, которая адаптируется к индивидуальным потребностям и образу жизни своих пользователей. Для этого Samsung Food применяет обширную базу данных платформы питания Whisk, приобретенной Samsung Next в 2019 году. Whisk использует передовую технологию под названием Food AI, которая предлагает рецепты и блюда на основе персональных предпочтений пользователей и сезонности продуктов.

Широкий спектр функций Samsung Food поддерживает пользователей на каждом этапе процесса планирования и приготовления еды: поиск и персонализация рецептов, индивидуальное планирование питания, приготовление блюд с подключением к экосистеме, доступ к социальным сетям.

При поиске рецептов Samsung Food позволяет сохранять любые понравившиеся рецепты в свою личную папку. Приложение анализирует рецепты, стандартизирует их формат и упорядочивает для создания списка покупок на основе нужных ингредиентов. Пользователи могут получить доступ к сервису Samsung Food с мобильных устройств, а также с помощью холодильников Bespoke Family Hub. Приложение Samsung Food можно открыть на сенсорном экране холодильника Family Hub, так оно даст рекомендации рецептов на основе имеющихся в холодильнике продуктов.

Сервис Samsung Food также предлагает возможность «персонализации» рецепта, т.е. изменения исходного рецепта с учетом личных предпочтений и пожеланий пользователя. Такую задачу выполняет специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта Food AI. Исходный рецепт можно превратить в веганскую или вегетарианскую версию, либо внести в него другие изменения, например, чтобы получить рецепт, включающий в себя те ингредиенты, которые есть в наличии или сделать его более сбалансированным. Также можно создавать необычные сочетания и фьюжн-рецепты, например, корейские версии итальянских блюд, а также регулировать время приготовления или уровень кулинарного мастерства, требующийся для выбранного рецепта.