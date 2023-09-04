Microsoft удаляет WordPad из Windows

Microsoft больше не обновляет WordPad и планирует удалить его из будущей версии Windows. Вместо этого инструмента софтверный гигант порекомендует Microsoft Word, который всегда был гораздо более функциональным, чем базовое приложение WordPad (поставлялось как часть Windows со времен Windows 95).

«WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows», — говорится в сообщении службы поддержки, опубликованном Microsoft в пятницу.