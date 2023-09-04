Microsoft удаляет WordPad из Windows

Microsoft больше не обновляет WordPad и планирует удалить его из будущей версии Windows. Вместо этого инструмента софтверный гигант порекомендует Microsoft Word, который всегда был гораздо более функциональным, чем базовое приложение WordPad (поставлялось как часть Windows со времен Windows 95).
«WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows», — говорится в сообщении службы поддержки, опубликованном Microsoft в пятницу.
Новость об удалении WordPad появилась всего через день после того, как Microsoft сообщила, что обновляет «Блокнот», в котором появились такие функции, как автосохранение и автоматическое восстановление вкладок. Microsoft обновила свое приложение «Блокнот для Windows» в 2018 году впервые за многие годы и добавила вкладки в версию для Windows 11.
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