Игра Starfield вышла из раннего доступа в Steam и на Xbox

6 сентября на ПК и консолях Xbox состоялся релиз космической ролевой игры Starfield для обладателей стандартного издания и пользователей Game Pass.

К моменту публикации материала у Steam-версии Starfield накопилось уже более 16 тыс. обзоров. Рейтинг пользовательских отзывов составляет 83 % («очень положительные»). Геймеры хвалят увлекательный геймплей, интересные квесты и атмосферную музыку, а жалуются на ограничения при исследовании космоса, оптимизацию, а также нехватку русского (и не только) языка.

Некоторым особо недовольным удалось оформить возврат средств в Steam даже после десятков часов, проведённых в игре. Всё благодаря тому, что Valve не считает запуск премиального раннего доступа официальным релизом. Несмотря на недовольных и вернувших деньги за игру, на запуске 6 сентября в Steam-версии Starfield зафиксировали более 250,8 тыс. одновременных пользователей (пиковый онлайн в раннем доступе — 248,6 тыс. человек).

Суммарная же аудитория Starfield за время раннего доступа, по данным аналитического портала PlayTracker, составила 2 млн игроков — на Steam и экосистему Xbox пришлось по 1 млн пользователей, купивших премиальное издание.

Starfield вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox). ПК-версия не имеет поддержки масштабирования DLSS 3 (только FSR 2), но это упущение разработчиков уже исправили моддеры.