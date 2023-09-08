Microsoft тестирует инструмент удаления фона в Paint

Microsoft тестирует новый инструмент удаления фона в Paint. Эта функция теперь доступна для инсайдеров Windows на каналах Canary и Dev (версия 11.2306.30.0) и позволяет удалять фон изображения одним щелчком мыши.
Чтобы использовать этот инструмент, тестировщики могут открыть изображение с помощью Paint, а затем нажать кнопку удаления фона в левой части панели инструментов Paint. После этого Paint автоматически определит объект изображения и обрежет фон. Microsoft отмечает, что можно вручную выбрать часть фона, которую хотите удалить.
Canva, например, обеспечивает удаление фона платным доступом, а Adobe Express требует от вас создать учетную запись, прежде чем вы сможете ее использовать. Доступ к удалению фона непосредственно из Paint значительно ускорит процесс удаления фона. Сообщается, что в дополнение к новому средству для удаления фона Microsoft также тестирует генератор текста в изображение в Paint.
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