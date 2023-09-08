К своему 15-летию Chrome обновился и получил новые функции

В ближайшие недели Chrome на настольных компьютерах приобретет новый вид. На основе Material You разработчики обновили значки Chrome, уделив особое внимание читаемости, и создали новые цветовые палитры, которые лучше дополняют вкладки и панели инструментов.
Эти новые темы и различные цвета помогут быстрее различать профили, например, рабочие и личные учетные записи. Еще, например, появилось более подробное меню для быстрого доступа к расширениям Chrome, Google Translate, диспетчеру паролей Google и т. д.
Также расширена проверка безопасности, чтобы Chrome мог помочь идентифицировать в магазине расширения, которые потенциально вредоносны.
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