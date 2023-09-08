К своему 15-летию Chrome обновился и получил новые функции

В ближайшие недели Chrome на настольных компьютерах приобретет новый вид. На основе Material You разработчики обновили значки Chrome, уделив особое внимание читаемости, и создали новые цветовые палитры, которые лучше дополняют вкладки и панели инструментов. 

Эти новые темы и различные цвета помогут быстрее различать профили, например, рабочие и личные учетные записи. Еще, например, появилось более подробное меню для быстрого доступа к расширениям Chrome, Google Translate, диспетчеру паролей Google и т. д. 

Также расширена проверка безопасности, чтобы Chrome мог помочь идентифицировать в магазине расширения, которые потенциально вредоносны. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 