Почта Mail.ru разработала умный алгоритм, который определит важность писем

Новые алгоритмы определят важность писем и не дадут пропустить нужную информацию. Почта Mail.ru разработала умный алгоритм, который самостоятельно определит важность писем для пользователя. Уведомление в виде значка молнии укажет на важность письма для конкретного адресата. В этом случае шанс пропустить такое сообщение сведется к минимуму.

Для каждого пользователя важность содержимого письма определяется индивидуально и адаптируется в зависимости от интересов. Таким может стать любое письмо, например, поступивший водителю штраф от ГИБДД или информация о заказе из интернет-магазина. По умолчанию алгоритм отметит письмо значком молнии на один месяц или пока оно не будет прочитано, после чего тот автоматически исчезнет.

«В череде повседневных дел всегда есть шанс упустить что-то значимое. Почта Mail.ru стремится снизить подобные риски. Наша задача помочь пользователю обратить внимание именно на те письма, которые по мнению алгоритма важны именно для него», — комментирует Александр Лысков, руководитель продуктового направления Почта Mail.ru.

Новая технология поможет получателям не потерять среди большого потока самое интересное и актуальное, упростив поиск и отслеживание важной информации. Алгоритмы важных писем станут еще одним шагом на пути к максимальной фокусировке пользователя на самом главном и упрощении разбора писем.