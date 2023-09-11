ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и ноутбуки

Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки, сообщает РБК.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Наиболее вероятно, что к «вывозимым» (exported) из России относятся автомобили с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России, добавляет Еврокомиссия.

Эта интерпретация вызвала у юристов вопросы, поскольку ст. 3i запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России» (то есть могла бы подразумеваться именно продажа товара). В частности, российские юристы называли подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. Позиция общеевропейского регулятора была неясна.

Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.