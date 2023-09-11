WhatsApp работает над кроссплатформенным обменом сообщениями

Бета-обновление WhatsApp для Android (версия 2.23.19.8), вышедшее сегодня, содержит новый экран под названием «Сторонние чаты», сообщает WABetaInfo. По их данным, на данный момент экран не работает и не доступен пользователям. Но его название дает убедительный намек на то, что это, вероятно, первый шаг к открытию приложения зашифрованных сообщений Meta для кроссплатформенной совместимости.

Бета-версия появилась всего через несколько дней после того, как Европейская комиссия подтвердила, что владелец WhatsApp Meta соответствует Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), который требует, чтобы программное обеспечение, например, WhatsApp, взаимодействовало со сторонними приложениями для обмена сообщениями к марту 2024 года.