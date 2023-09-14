WhatsApp объявил о глобальном запуске каналов

Мессенджер WhatsApp объявил о запуске функции каналов более чем в 150 странах, чтобы пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp.

"Наша цель — разработать сервис для рассылок с самым высоким уровнем конфиденциальности. Именно поэтому мы отделили каналы от чатов и сделали так, чтобы каналы, на которые подписался пользователь, не были видны другим подписчикам. Кроме того, мы защищаем личную информацию как админов, так и подписчиков" - рассказывает команда разработчиков в блоге мессенджера.

Новые функции, которые будут реализованы в рамках глобального запуска.

Улучшенный каталог. Теперь в каталоге каналов применяется автоматический фильтр с учетом страны пользователя. Для удобства поиска добавлены фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам, у которых больше всего подписчиков.

Теперь в каталоге каналов применяется автоматический фильтр с учетом страны пользователя. Для удобства поиска добавлены фильтры по новым, а также самым активным и популярным каналам, у которых больше всего подписчиков. Реакции. Пользователи могут отправлять эмодзи и просматривать общее число реакций. Посмотреть, кто какую реакцию добавил, невозможно.

Пользователи могут отправлять эмодзи и просматривать общее число реакций. Посмотреть, кто какую реакцию добавил, невозможно. Редактирование. Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов.

Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов. Пересылка. Обновления можно пересылать в чаты или группы. При этом к сообщению будет добавлена ссылка на канал для тех, кто захочет узнать подробнее.

В ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому.