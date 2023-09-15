Метавселенная Meta Horizon Worlds стала доступна на смартфонах и в веб-версии (пока не для всех)

Социальная платформа Horizon Worlds перестала быть доступной исключительно в виртуальной реальности — компания Meta сообщила, что некоторые пользователи получили возможность посещать эту метавселенную через мобильное приложение под Android и веб-версию.

«Сначала небольшое число пользователей получило доступ к Super Rumble через приложение Meta Quest на Android, а iOS-версия выйдет в ближайшие недели», — сообщили в Meta. Часть пользователей также сможет зайти на платформу через браузер. Компания пообещала, что в ближайшие месяцы сделает доступными новые миры, где «вы сможете общаться с друзьями, смеяться над комедийными шоу, наслаждаться бесплатными концертами и мероприятиями с любого подключённого к интернету устройства».

Выход мобильного приложения и веб-версии Horizon Worlds, пусть даже с весьма ограниченной аудиторией и единственной игрой, является важным шагом в стратегии компании по развёртыванию метавселенной. В Meta продолжают придерживаться позиции, что метавселенная должна быть доступной каждому: гарнитуры серии Quest — оптимальный способ посещения виртуальных миров, но точек входа должно быть несколько.

Гигант соцсетей готовился к этому этапу довольно долго: ещё в прошлом году компания начала публично говорить о мобильных приложениях и веб-версии Horizon Worlds — тогда же курирующий проект метавселенной вице-президент Meta Вишал Шах (Vishal Shah) сообщил, что у компании есть рабочая версия мобильного приложения. Вероятно, более подробно о своих дальнейших планах компания расскажет на конференции Connect 27 и 28 сентября.