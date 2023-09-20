Илон Маск ищет добровольцев для испытаний мозгового импланта

Стартап Илона Маска Neuralink открыл прием заявок от добровольцев для тестирования мозгового импланта. В исследовании, которое займет около 6 лет, будут участвовать парализованные люди с травмой шейного отдела спинного мозга или с боковым амиотрофическим склерозом.

Проект предусматривает имплантацию интерфейса мозг-компьютер (BCI) в область мозга, отвечающую за движение. Цель исследования — дать парализованным людям возможность управлять курсором и клавиатурой компьютера мысленными командами.

Neuralink уже провела опыты на животных. Два года назад было продемонстрировано, как чипированная обезьяна самостоятельно играет в видеоигры без использования рук, только силой мысли. В мае текущего года компания заявила, что получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на клиническое испытание на людях.

Илон Маск видит в Neuralink большие перспективы и считает, что чипы можно будет использовать для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении. Но даже если устройство BCI окажется безопасным, потребуется более десяти лет, чтобы получить разрешение на коммерческое использование.