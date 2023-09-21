Intel будет следить за пользователем для экономии заряда ноутбука

Компания Intel разработала систему, которая будет выключать экран ноутбука, когда на него не смотрят. Она работает на базе веб-камеры, которая следит за пользователем.

Технология Intel Intelligent Display была продемонстрирована на конференции Innovation 2023, которая проходит в Калифорнии. При ее активации камера ноутбука определит, повернуто ли лицо пользователя в сторону экрана. В соответствии с этим система самостоятельно изменит яркость и частоту обновления дисплея. А если человек полностью отвернулся или вообще отошел, экран будет выключен.

Кроме того, Intel Intelligent Display может автоматически изменять настройки дисплея в соответствии с отображаемым контентом. Например, при совершении видеозвонка с частотой 30 кадров/с, никакой пользы от высокой частоты обновления экрана нет, поэтому ее можно уменьшить. По оценкам Intel, все эти ухищрения позволят довести экономию энергии до величины в 42%, что является весьма существенным результатом.

В компании уточнили, что для работы Intel Intelligent Display требуется специальный чип, встраиваемый в дисплей. К сожалению, сейчас интеграция технологии обходится дорого, поэтому первоначально она появится только в премиальных моделях, выход которых намечен на декабрь.