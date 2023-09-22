Microsoft представила мощный ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2

Компания Microsoft представила новую версию ноутбука-трансформера из линейки Surface — Surface Laptop Studio 2. Он заявляется как "самое мощное устройство в ее истории".

Studio 2 сохранил конструктив своего предшественника, включая выдвигающийся дисплей, что делает его удобным для сенсорного управления. При этом он не перенял главный недостаток — низкую производительность при высокой цене.

Ноутбук базируется на процессорах Intel Core 13-го поколения (Core i7-13700H или Core i7-13800H) и оснащается видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4060. Он станет первым ноутбуком под Windows, который будет поставляться с блоком Neural Processing Unit — ускорителем искусственного интеллекта Gen3 Movidius 3700 VPU от Intel. Объем оперативной памяти ноутбука — до 64 Гб, накопителя SSD — до 2 Тб. Studio 2 оснащен 14.4" сенсорным дисплеем с разрешением 2400х1600, кроме того, для ввода данных можно воспользоваться стилусом Surface Slim Pen 2. Заявлена продолжительность автономной работы до 18 часов.

Surface Laptop Studio 2 поступит в продажу 3 октября по цене от $1999 за базовую конфигурацию до $3699 за максимальную.