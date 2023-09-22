Новая версия Telegram: истории от каналов, пользовательская музыка в историях и многое другое

В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились истории. С сегодняшнего дня их могут публиковать и каналы — благодаря новой системе голосов от подписчиков. В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое.

Истории от каналов

Теперь пользователи Telegram могут подарить своим любимым каналам возможность публиковать истории. Подписка Telegram Premium предоставляет один голос, который можно отдать любому каналу. Если у канала достаточно голосов, администраторы с соответствующими правами и активной подпиской Telegram Premium могут опубликовать историю от его имени. Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков 1 дополнительную историю в день.

Стикеры-реакции в историях

Пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции, которые позволят отправить самые разные эмодзи одним касанием. В историях от каналов на таких стикерах отображается количество пользователей, выбравших ту или иную эмоцию.

Истории с вашей музыкой

Теперь истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти устройства — так что можно добавить к фотографии или видеозаписи любое музыкальное или голосовое сопровождение.

Однократный просмотр медиафайлов

Самоуничтожающиеся медиафайлы появились в Telegram еще в 2013 году. Теперь добавлена функция однократного просмотра. В редакторе можно выбрать срок, в течение которого фото- или видеофайл будет доступен — от однократного просмотра до 30 секунд. При выборе опции "Один просмотр" медиафайл будет удален из чата сразу после окончания просмотра.

Новые уведомления о входе в учетную запись

При каждом входе в учетную запись Telegram отправляет уведомления на все подключенные устройства. Теперь такие уведомления будут появляться над списком чатов. Если вход был совершен посторонним, надо будет выбрать "Нет, не я!", чтобы обезопасить учетную запись.