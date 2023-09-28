МТС помог белорусским коммунальщикам оптимизировать свою работу

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с Лабораторией Программы развития ООН в Беларуси по ускорению устойчивого развития протестировали решение, позволяющее с помощью технологии интернета вещей (Internet-of-Things, IoT) контролировать наполняемость заглубленных контейнеров для бытовых отходов в трех городах Беларуси — Полоцке, Новополоцке и Пинске.

МТС оснастил SIM-картами и подключил к сети NB-IoT 66 ультразвуковых датчиков, установленных в заглубленные контейнеры для сбора бытовых отходов. В течение 12 месяцев специалисты коммунальных предприятий с помощью смартфона в режиме реального времени проводили мониторинг наполняемости контейнеров отходами — в зависимости от времени суток и сезона.

Полученная информация помогла оптимизировать время работы и маршруты вывозящего отходы автотранспорта. Например, в случае поломки одной из машин на маршруте, актуальные данные о заполненности контейнеров позволяют расставить приоритеты и направить технику в места, где необходим срочный вывоз отходов.

Таким образом, использование технологии NB-IoT от МТС позволило коммунальным службам трех пилотных городов повысить качество услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

«Мы благодарны нашим партнерам за доверие и рады делиться своей экспертизой в разработке «умных» решений в сфере интернета вещей. Мы видим растущий интерес к технологиям, которые позволяют делать комфортнее и экологичнее городскую среду. Технология NB-IoT доказала свою эффективность при передаче данных. Мы развиваем это направление и предоставляем новые возможности для развития ключевых отраслей страны. На сегодняшний день NB-IoT от МТС доступна во всех областных центрах и городах с населением более 50 тысяч человек», — отметила Людмила Савчук, начальник управления по работе с ключевыми клиентами МТС.

Сеть NB-IoT от МТС объединяет «умные» устройства в одну систему и помогает дистанционно собирать, обрабатывать и обеспечить бесперебойную работу передачи данных в труднодоступных местах и плотной городской застройке. NB-IoT успешно используется в промышленности, ЖКХ, инфраструктуре «умного» дома и города, экологии, торговле, транспорте, а также в других областях.