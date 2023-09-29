В WhatsApp появятся свои ChatGPT и Midjourney

На мероприятии Meta Connect разработчики WhatsApp сообщили о грядущих изменениях в своем мессенджере. В него планируется добавить новые функции на основе искусственного интеллекта.

Сразу после окончания конференции некоторым пользователям станут доступны для тестирования три новых сервиса:

ИИ чаты — является аналогом чат-бота ChatGPT. Боту можно будет задавать вопросы на любые темы. Одной из разновидностью ботов являются "умные помощники", которые будут помогать в различных аспектах повседневной жизни. Так, в мессенджере появятся диетологи, помощники для планирования поездок, консультанты по выбору одежды.

ИИ стикеры — позволяет генерировать стикеры под ваши нужды.

Генератор изображений — дает возможность создавать фотореалистичные изображения по текстовым описаниям.

На текущий момент неизвестно, когда эти сервисы станут доступны всем пользователям.