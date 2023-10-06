В Беларуси появился новый вид мошенничества — c использованием дипфейка

В Беларуси набирает популярность новый вид мошенничества: киберпреступники подделывают голоса близких родственников, друзей и знакомых потенциальных жертв. Для этого они используют технологию дипфейка.

Мошенники постоянно совершенствуют свои приемы: теперь они не просто сотрудники банка или милиционеры, они ищут индивидуальный подход к каждому "клиенту" и могут звонить с белорусских номеров. С помощью поисковых систем, социальных сетей, украденных баз данных злоумышленники узнают состав семьи, круг общения, место работы, внимательно изучают комментарии на страницах аккаунтов тех, кого планируют обмануть.

Затем преступники связываются с тем, кто якобы будет обращаться за помощью. С ним могут пообщаться на любую тему, главное — получить образец голоса. После этого мошенники звонят потенциальной жертве, говорят сымитированным голосом родственника, который якобы попал в беду, и просят перечислить деньги на определенный счет для решения проблемы. Мошенники играют на чувствах, у людей возникает желание помочь — и они выполняют просьбу о перечислении денежных средств.

Банки и милиция, конечно же, призывают население быть бдительным, никому не сообщать данные карт и не переводить деньги на подозрительные счета.