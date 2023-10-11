Sony официально анонсировала новую модель приставки PS5

Sony официально анонсировала новую модель PS5 со съемным дисководом и внутренней памятью объемом 1 ТБ. Эта новая модель, которую часто называют PS5 Slim, немного тоньше и короче существующей. В США новая приставка будет стоить 499,99 долларов вместе с приводом, а PS5 Digital Edition — 449,99 долларов.

У Sony теперь есть выпуклость сбоку PS5 для дисковода, которую можно снять и заменить боковой панелью. Если вы купите базовую версию PS5 Digital Edition, сможете добавить привод Blu-ray позже, поскольку Sony продает его отдельно за 79,99 долларов США.

Теперь есть по две прорези с каждой стороны и два порта USB-C спереди вместо одиночных портов USB-C и USB-A, которые доступны на текущей PS5. В комплект новой модели PS5 будет включена горизонтальная подставка, а новая вертикальная подставка, которая работает на всех моделях PS5, будет продаваться отдельно за 29,99 долларов США. Обе новые модели PS5 теперь также включают 1 ТБ встроенной памяти вместо 825 ГБ, как у существующей PS5.

Новая модель PS5 будет выпущена в ноябре в США в некоторых розничных магазинах и на сайте Sony PlayStation по цене 449,99 долларов.