Более 130 студентов стали участниками Хакатона, который проводят МТС и БГУ

В Минске стартовал масштабный конкурс digital-идей, концепций и решений, на который зарегистрировались более 130 студентов из 20 белорусских вузов. Организовали Хакатон компания МТС и БГУ. В финале команда, представившая самый достойный проект, получит приз 5 000 белорусских рублей.

Среди участников Хакатона — студенты ведущих вузов Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУиР, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности, Гродненского медицинского университета и Брестского госуниверситета. Регистрацию прошли как первокурсники, так и выпускники, а также магистранты этих учебных заведений.

«Хочется выразить большую благодарность компании МТС, которая верит в созидательную силу нашей молодежи и дает ей уникальную возможность реализовать свой потенциал. Уверен, что по результатам мероприятия мы увидим много нестандартных решений, которые компания МТС может использовать для своего развития», — отметил Егор Олиферко, руководитель молодежного межвузовского предпринимательского сообщества StartUp Space.

Участникам предстоит работать над непростым заданием: надо предложить эффективные варианты расширения возможностей для онлайн-покупок с помощью приложения «Мой МТС», в том числе в интернет-магазине МТС.

«Е-commerce — стремительно развивающийся тренд, которому следуют все игроки рынка. Компания МТС в этом направлении постоянно идет вперед, улучшая услуги и сервисы, предоставляемые клиентам. Поэтому мы будем рады свежим идеям, которые помогут вывести пользовательский сервис на новый уровень», — подчеркнул Александр Капчук, начальник отдела интернет-продаж компании МТС.

Разрабатывать решения участники будут на протяжении трех дней: в первый день Хакатона команды прослушали лекции от специалистов МТС, во второй день они пройдут обучающие тренинги от приглашенных экспертов, а в третий — презентуют свои проекты в формате питчей авторитетному жюри.

«Мы знаем, сколько талантливых молодых людей в Беларуси, готовых уже на этапе учебы в вузе решать «взрослые» задачи во многих сферах: телекоммуникационной или IT, в менеджменте или маркетинге. Хакатон для них станет или началом их профессионального становления, или прокачкой навыков, а может просто полезным нетворкингом и увлекательным событием», — резюмировала Мария Позняк, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

Приз в 5 000 белорусских рублей от компании МТС получит та команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии идею, концепцию или иной продукт. Финал Хакатона состоится 13 октября 2023 г.