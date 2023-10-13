Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока

Apple Inc. направила в российскую патентную Палату претензию к ООО «Орловский сад», которое выпускает сухофрукты под брендом Ecoapple, пишет «Коммерсант». Глава компании «Орловский сад» Людмила Салтыкова получила от американской корпорации уведомление. В нем содержится требование отказаться от использования в товарном знаке английского слова «apple» и изображения фрукта, так как это якобы вводит потребителей в заблуждение.

Орловские предприниматели уже подали в Палату по патентам возражение, как выяснили «Орловские новости». В соцсетях представители «Орловского сада» сообщили, что их знак оформлен в соответствии с правилами и прошел регистрацию в Роспатенте.

Товарный знак Еcoаpple представляет собой комбинированное обозначение, со словесным элементом, вместо буквы «О» в котором помещено стилизованное изображение яблока с оторванным листочком в круге. Такое описание приводит издание.

Apple направила аналогичные запросы десяткам органов интеллектуальной собственности по всему миру, например, в Японию, Турцию, Израиль, Армению и др., написал со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности онлайн журнал Wired.com в июне 2023 г. Тогда стало известно о судебном иске Apple к организации производителей фруктов Fruit Union Suisse.