Число зарядных станций для электротранспорта в Беларуси превысило 900, сообщается в Telegram-канале "Минэнерго".
«Это не только станции производственного объединения «Белоруснефть», которое является государственным оператором по созданию зарядной сети, но и других организаций, юрлиц, которые устанавливают такие объекты в том числе для собственных нужд», - рассказал Министр энергетики на встрече с молодежным активом.
Развитие зарядной инфраструктуры, стимулирующие меры, принятые на уровне Главы государства, Правительства, содействуют росту количества электромобилей на дорогах страны. Расширяется число электробусов в автопарке городского общественного транспорта. «Растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – за 9 месяцев 2023 года этот показатель увеличился на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - констатировал Виктор Каранкевич.
В целом он отметил положительную динамику по росту электропотребления в стране. За 9 месяцев 2023 года общий объем потребления электроэнергии составил 29,8 млрд. кВтч, что на 1,8 млрд кВтч, или на 6,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Комментарии
А зачем вообще они нужны - эти электромобили? КПД от колонки до колеса всего-то 53 % (если кто собирается это опровергнуть - тяните только полноценные реальные данные, а не рекламную туфту). У электромобиля нулевые выхлопы, но НЕ НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ!!! Которые тоже не подарок и имеют почтенный список вызываемых заболеваний. Так что не про экологию. Но при этом такие машины усиленно убивают дороги (а налог не платят, как не платят и акциз на топливо!!!), и им подавай отдельные парковки с зарядкой!!! Только место занимают, а местами эти парковки стоят постоянно пустыми или полупустыми.
Что впрочем не отменяет того, что гибриды - наше будущее.