Число зарядных станций для электротранспорта в Беларуси превысило 900, сообщается в Telegram-канале "Минэнерго".

«Это не только станции производственного объединения «Белоруснефть», которое является государственным оператором по созданию зарядной сети, но и других организаций, юрлиц, которые устанавливают такие объекты в том числе для собственных нужд», - рассказал Министр энергетики на встрече с молодежным активом.

Развитие зарядной инфраструктуры, стимулирующие меры, принятые на уровне Главы государства, Правительства, содействуют росту количества электромобилей на дорогах страны. Расширяется число электробусов в автопарке городского общественного транспорта. «Растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – за 9 месяцев 2023 года этот показатель увеличился на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - констатировал Виктор Каранкевич.

В целом он отметил положительную динамику по росту электропотребления в стране. За 9 месяцев 2023 года общий объем потребления электроэнергии составил 29,8 млрд. кВтч, что на 1,8 млрд кВтч, или на 6,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.