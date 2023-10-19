OpenAI официально разрешила ChatGPT ходить в интернет

OpenAI сообщила, что бета-тест функции подключения ChatGPT к интернету успешно завершён, и теперь воспользоваться ей смогут все пользователи, оформившие платную подписку на сервис.

Функция Browse with Bing платформы ChatGPT доступна для каждого, кто оформил подписку Plus или Enterprise. Она открывает чат-боту доступ к актуальной информации, не ограничивая его знаниями, полученными в период обучения до сентября 2021 года. Существуют несколько плагинов и приложений, связывающих ChatGPT с интернетом, но официальная реализация данной функции свидетельствует, что этические ограничения ИИ, по мнению OpenAI, способны выдержать свободный доступ ко всем материалам в Сети.

Первоначально OpenAI открыла ChatGPT доступ к интернету в рамках функции Browse with Bing ещё в марте, но была вынуждена приостановить работу функции несколько месяцев спустя: платформа «некорректно» отображала контент, а пользователи быстро выяснили, что она открывает доступ к платному контенту на разных ресурсах. Бета-тестирование функции вернулось в конце сентября.

В последнем обновлении ChatGPT предложил голосовой интерфейс: чат-бот распознаёт голосовые запросы и сам отвечает «вслух» благодаря синтезатору речи. Он также принимает запросы в формате изображений и даёт ответы в контексте того, что изображено на предлагаемых ему картинках.