Яндекс начинает удалять неактивные учётные записи пользователей

Команда Яндекса сообщила о новой политике по работе с неактивными учётными записями «Яндекс ID». Согласно новым правилам, спустя 2,5 года без активности такие аккаунты могут быть удалены.

Как пояснили в пресс-службе, таким образом «Яндекс ID» усиливает защиту профилей от компрометации. С октября сервис начнёт уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о необходимости подтвердить актуальность профиля и повысить меры защиты.

Если не будет обнаружено новой активности, после нескольких оповещений минимум за месяц Яндекс начнёт удалять неактивные аккаунты без возможности восстановления. Для сохранения учётной записи будет достаточно авторизоваться в любом сервисе Яндекса или совершить любое действие с помощью этого аккаунта: например, отправить письмо, сохранить новые фото или файлы на «Яндекс Диске», добавить отзыв в «Яндекс Картах».

В пресс-службе пояснили:

В основе новой политики — повышение защиты личных данных пользователей. Владельцы аккаунтов зачастую забывают о созданных учётных записях или могут потерять к ним доступ. Неактивные аккаунты часто защищены старыми паролями, они наиболее уязвимы и в случае компрометации могут стать источником доступа к личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента.

Логины удалённых аккаунтов, у которых была любая активность в сервисах Яндекса после регистрации, не будут доступны для повторного использования.

Если пользователь всё же решит отказаться от неактивного аккаунта, он сможет скачать данные, которые хранят сервисы Яндекса на текущий момент. Также при желании аккаунт можно удалить самостоятельно.