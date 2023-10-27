Xiaomi HyperOS представлена официально

На мероприятии, посвящённом анонсу новых устройств, Xiaomi представила свою революционную платформу HyperOS. Для компании это стратегический шаг на пути к построению экосистемы умных устройств, домов и транспортных средств.

Xiaomi HyperOS — не просто интерфейсная надстройка, какой была MIUI, а полноценная программная платформа. Размер прошивки для мобильного телефона составляет всего 8,75 Гбайт, и это, как заявил разработчик, делает её «самой маленькой в отрасли». Компания оптимизировала производительность системы, опередив возможности Android на быстрых устройствах — они стали ещё быстрее. Xiaomi провела оптимизации в четырёх направлениях:

работа с памятью — ускорен запуск приложений, оптимизирована их работа в фоновом режиме;

стабилизирована производительность файловой системы — устройство всегда работает «как новое»;

решён ряд проблем с задержками сетевых подключений и их отказами в ряде сценариев;

для графической подсистемы добавлен эффект размытия в реальном времени.

Важнейшим нововведением стала технология Xiaomi HyperConnect — она отвечает за динамическую взаимосвязь устройств в реальном времени. Устройства объединяются в сеть, организация которой настраивается в едином центре с возможностью устанавливать приоритеты в соответствии со статусом пользователя. К примеру, задние камеры смартфонов можно будет использовать для видеоконференций на ПК, а смартфон во время тренировки синхронизировать с планшетом через 5G. Трансляция уведомлений на разных устройствах поможет, например, отслеживать статус вызванного такси на телевизоре. Система Xiaomi HyperConnect открыта для сторонних разработчиков, за счёт чего ассортимент интеллектуального оборудования расширится.

В Xiaomi HyperOS предусмотрен комплект интегрированных больших языковых моделей искусственного интеллекта. Они, в частности, помогут составлять тексты; производить съёмку документов и распознавать их для офисных приложений; превращать наброски в красивые изображения; производить поиск изображений по описаниям; пользоваться ресурсами нейропроцессоров для повышения эффективности и безопасности, не подключая облако.

Защита системы обеспечивается разработанной Xiaomi системой доверенной аппаратной среды (Trusted Execution Environment — TEE). Она используется для защиты конфиденциальных данных, включая биометрию, пароли и механизмы разблокировки экрана. TEE применяется и для взаимодействия с другими устройствами сети, отвечая за сквозное шифрование.

Xiaomi также объявила о переводе ОС Vela для устройств интернета вещей на открытый исходный код в соответствии с лицензией Apache 2.0, что будет способствовать сотрудничеству и инновациям в технологическом сообществе.

Официальная общедоступная версия Xiaomi HyperOS будет выпущена для китайских устройств в декабре, а их глобальные версии получат её в I квартале будущего года. В первую партию поддерживаемых устройств вошли Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro (предустановлена), а также Redmi K60 Ultra и Xiaomi Pad 6 Max 14. О других моделях будет объявлено позже. Xiaomi HyperOS также выйдет в версиях для телевизоров, умных часов, камер и колонок.