Samsung анонсировала глобальный запуск сервиса временного облачного резервного копирования

Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске сервиса временного облачного резервного копирования (Temporary Cloud Backup) — простого и безопасного способа передачи и сохранения важных данных. Новая функция обеспечивает комфорт и уверенность пользователей Samsung Galaxy в случае их беспокойства по поводу утери своих данных, включая фотографии, видео и личные файлы.

С помощью учетной записи Samsung пользователи могут загрузить свои данные в облачное хранилище Samsung Cloud, где они будут храниться в безопасности, готовые к повторному скачиванию. Сервис предоставляется бесплатно без ограничения объема хранилища, при этом размер отдельных файлов не должен превышать 100 ГБ. При работе с сервисом нет необходимости использовать ПК или внешнее запоминающее устройство, но для передачи данных требуется подключение к сети Wi-Fi.

Срок хранения данных составляет до 30 дней с момента создания резервной копии. В течение этого периода пользователи могут восстановить свои данные в любое время. Об истечении срока хранения пользователей предварительно информируют специальным уведомлением, впоследствии данные автоматически удаляются.

Теперь временное облачное резервное копирование является частью режима обслуживания Samsung, что позволяет гарантировать безопасное создание резервных копий данных с устройства, включая конфиденциальные файлы в защищенной папке, с целью их дальнейшего восстановления, в том числе после технического обслуживания.

Эта функция также способствует более комфортному переходу к пользованию новыми устройствами Samsung Galaxy. Для тех, кто готовится получить устройство по предварительному заказу, функция временного облачного резервного копирования обеспечивает простой и надежный способ переноса данных. Перед тем как выполнить полный сброс настроек на старом устройстве, пользователи могут создать резервную копию данных и в любой момент восстановить их.

Пользователи, впервые настраивающие новое устройство, могут восстановить свои данные в процессе работы мастера настройки. Даже пропустив этот этап, они смогут в любой момент найти временную облачную резервную копию в режиме обслуживания или в функции сброса, что позволит легко и бесплатно восстановить данные в удобное для них время.

Временное облачное резервное копирование — новейшая функция, добавленная в Samsung Cloud, снижающая риск утраты данных на потерянных, украденных или сломанных устройствах Samsung Galaxy. Это надежная, простая и удобная возможность архивации и восстановления данных на устройствах Galaxy, защищенная двухфакторной аутентификацией учетной записи Samsung, что позволяет пользователям быть уверенными в безопасности процесса загрузки и восстановления данных. Временное облачное резервное копирование — это лишь одна из актуальных мер по оптимизации и улучшению мобильных возможностей всей экосистемы Galaxy.

Полноценное глобальное развертывание временного облачного резервного копирования состоится осенью этого года для всех смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, поддерживающих пользовательский интерфейс One UI 6, начиная со смартфонов серий Galaxy S и Z в Корее.