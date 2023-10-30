Вышло большое обновление Telegram

Команда разработчиков Telegram cообщила об обновлении мессенджера. Теперь можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах — и не только.

Ответы 2.0

Теперь при ответе можно цитировать определённую часть сообщения собеседника. При переходе из ответа цитируемый текст красиво подсветится. Чтобы процитировать часть сообщения, достаточно нажать на исходное сообщение (на iOS – зажать сообщение пальцем), выделить нужный текст и выбрать пункт «Цитировать».

С сегодняшнего дня ответы можно отправлять и в другие чаты — например, если хотите ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. При нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, — если у пользователя есть к нему доступ.

Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, достаточно нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию «Ответить в другом чате» и найти нужный чат.

Цитаты в тексте сообщений

Помимо прямого цитирования других пользователей, Вы можете оформить любой текст в виде цитаты — и добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.

Настройки для ссылок

С сегодняшнего дня пользователи полностью контролируют внешний вид ссылок в своих сообщениях. Теперь можно располагать предпросмотр ссылки над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нём, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько. Переходить по ссылкам стало ещё проще — теперь для этого достаточно нажать в любой точке области предпросмотра.

Настройки ответов, пересылки сообщений и предпросмотра ссылок

Чтобы было удобнее пользоваться многочисленными новыми возможностями, добавлено для них контекстное меню — оно доступно, когда отвечаете на сообщения, пересылаете их, добавляете ссылки или делаете всё это одновременно.

Персональные цвета

Чтобы дополнительно подчеркнуть индивидуальность аккаунта, Premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов. В этот цвет будет окрашен имя во всех группах — а также отправленные ссылки и цитаты сообщений в ответах.

Вы также можете выбрать любой одноцветный эмодзи, который будет выводится на фоне ответов на сообщения. Чтобы задать или изменить свой персональный цвет, перейдите в меню Настройки > Настройки чатов > Изменить цвет имени на Android или Настройки > Оформление > Цвет имени на iOS. Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков.

Новые возможности историй

Видеоистории теперь можно перематывать вперёд или назад — для этого достаточно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево.

В историях появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета. Чтобы настроить яркость и оттенок вспышки, достаточно зажать специальный значок при съёмке истории фронтальной камерой. При первом открытии истории в приложении теперь отображается подсказка с основными жестами навигации, использующимися при просмотре.