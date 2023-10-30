Победителем The International 2023 стала Team Spirit

29 октября прошли финальные матчи The International 2023 по Dota 2 с призовым фондом в размере $3,1 млн. Сербская команда с российскими корнями Team Spirit выиграла турнир, победив в финале европейскую Gaimin Gladiators со счётом 3:0 и забрав домой $1,4 млн.

Нынешняя победа делает Team Spirit второй командой в истории, которая смогла стать двукратным чемпионом The International (в прошлый раз титул покорился ей в 2021 году). Прежде достичь подобного результата удалось только OG с победами в чемпионатах в 2018 и 2019 гг.

За Team Spirit выступают трое россиян: Магомед «Collapse» Халилов, Денис «Larl» Сигитов, Ярослав «Miposhka» Найдёнов и двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Collapse, Mira, Miposhka и Yatoro стали двукратными чемпионами TI, а для Larl это первый титул.

Команда Team Spirit завершила групповую стадию чемпионата со счётом 8:0, а в плей-офф уступила лишь по одной карте командам Virtus.pro и Team Liquid. Таким образом, победители смогли провести одно из самых успешных своих выступлений в истории чемпионата по Dota 2.

Напомним, призовой фонд The International 2023 набирался рекордно низкими темпами по сравнению с предыдущими годами. В истории турнира упомянутые выше $3,1 млн — это худший показатель за 10 лет. Рекордсменом по сборам остаётся TI 2021 с его $40 млн, где победу тоже одержала Team Spirit (на её долю тогда пришлось $18,2 млн призовых).