Apple презентовала процессоры M3, M3 Pro и M3 Max

Компания Apple представила серию процессоров M3, в которой сосредоточилась не только на повышении производительности CPU, но и значительно переработала и улучшила GPU. Apple M3, M3 Pro и M3 Max являются первыми компьютерными процессорами, выполненными по 3-нм техпроцессу. Все три чипа M3 дебютируют в новых MacBook Pro, а младший M3 войдет в состав нового 24-дюймового iMac.

Кристалл базового Apple M3 насчитывает 25 млрд транзисторов — на 5 млрд больше, чем M2. Чип включает восьмиядерный центральный процессор с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. По заявлениям Apple, он на 35 % превосходит M1 по производительности CPU. Как именно M3 сопоставляется с M2 не уточняется, но во время анонса M2 в прошлом году, Apple заявила, что CPU в нем на 18 % быстрее, чем у M1. Новый Apple M3 также оснащен 10-ядерным графическим процессором с архитектурой нового поколения, который, как утверждается, на 65 % быстрее, чем графика M1. Новый процессор поддерживает до 24 Гбайт объединенной памяти и один внешний дисплей (в дополнение к встроенному в iMac и MacBook).

Apple M3 Pro обладает 37 млрд транзисторов и предлагает 12-ядерный центральный процессор с шестью производительными и шестью энергоэффективными ядрами. Также здесь применён 18-ядерный графический процессор, который на 40 % быстрее, чем у M1 Pro. Apple утверждает, что производительность CPU на 30 % выше, чем у M1 Pro, при выполнении однопоточных задач. M3 Pro поддерживает до 36 Гбайт унифицированной оперативной памяти, что несколько больше 32 Гбайт у M2 Pro.

Старший M3 Max и вовсе включает 92 млрд транзисторов. Этот чип оснащён 16-ядерным центральным процессором с 12 производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 40-ядерным GPU, который на 50 % быстрее, чем у M1 Max. Новый M3 Max поддерживает до 128 Гбайт унифицированной памяти, что является значительным апгрейдом по сравнению с 96 Гбайт у M2 Max. Apple утверждает, что производительность GPU в M3 Max на 80 % выше, чем в M1 Max. Это звучит как значительное улучшение, особенно если учесть, что в начале этого года Apple заявляла, что M2 Max на 30 % быстрее M1 Max в плане графики.

Если это не было очевидно из исходных спецификаций, то в новом семействе процессоров Apple большое внимание уделила усовершенствованию GPU, значительно модернизировав его архитектуру для улучшения работы в играх и профессиональных приложениях. В чипах M3 впервые для процессоров Apple и соответственно компьютеров Mac, реализованы аппаратное ускорение трассировки лучей и аппаратное ускорение сетчатый шейдеров (Mesh shaders).

Аппаратное ускорение трассировки лучей уже давно присутствует в графических ускорителях NVIDIA и AMD. Появление этой функции в чипах Apple M3 означает, что разработчики игр смогут реализовать на Mac улучшенные тени и отражения, которые прежде были доступны на консолях последнего поколения и игровых компьютерах базе Windows. Аппаратное ускорение Mesh shaders позволяет значительно ускорить обработку большого числа полигонов в сцене, разбивая полигональные сетки на фрагменты, каждым из которых занимается отдельная группа потоков. Таким образом разработчики смогут более гибко подходить к созданию сложных сцен в играх и даже в приложениях с интенсивным использованием GPU.

Apple также представляет новую функцию динамического кэширования для GPU в чипах M3. Она позволит динамически выделять GPU именно тот объем унифицированной памяти, который необходим для каждой конкретной задачи. Apple утверждает, что подобная функция уникальна, но разработчикам ПО и игр не нужно будет создавать для неё специальные системы, поскольку это прозрачный и автоматический процесс. Это должно повысить производительность профессиональных приложений и игр.

Как все эти улучшения отразятся на рынке игр для Mac, пока неясно, но повышение производительности, аппаратное ускорение трассировки лучей и новая функция динамического кэширования выглядят как большие преимущества для разработчиков игр и пользователей Mac. начале этого года компания Apple предложила разработчикам инструмент, похожий на Proton, и призвала их выпустить игры для Windows на Mac. Владельцы компьютеров Mac с помощью инструментария Apple Game Porting Toolkit уже могут запускать различные игры с поддержкой DirectX 12 на компьютерах с чипами M1 и M2, хотя, конечно, при этом не всегда можно получить высокую производительность. Тем не менее, Apple прилагает всё больше усилий, чтобы Mac стал полноценной игровой платформой, и новые чипы M3 тому подтверждение.

Новые чипы Apple M3, M3 Pro и M3 Max также оснащены улучшенным нейронным движком для ускорения работы машинного обучения и ИИ-алгоритмов. Кроме того, Apple оснастила новые чипы аппаратным декодером AV1, благодаря чему владельцы новых Mac получат возможность более энергоэффективного воспроизведения контента в формате AV1.

Говоря об энергоэффективности, следует отметить, что Apple перешла на новейший 3-нм техпроцесс в семействе M3. Уже за счёт этого можно ожидать некоторого улучшения энергоэффективности. Сама Apple отмечает, что M3 обеспечит такую же многопоточную производительность, как и M1, при вдвое меньшем энергопотреблении. Компания заявила, что время автономной работы новых MacBook Pro составит до 22 часов, что является самым продолжительным временем работы Mac.

Компания Apple сравнила производительность чипа M3 с 12-ядерным ноутбуком MSI Prestige 13 Evo (A13M-050US) стоимостью $1299 с процессором Intel Core i7-1360P и графикой Iris Xe. Производитель утверждает, что его Apple M3 обеспечивает такую же производительность CPU, как и чип Intel, потребляя лишь четверть от мощности последнего, и такую же производительность GPU при потреблении 20 % мощности.