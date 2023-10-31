В сервисы Яндекса теперь можно войти по картинке

Команда Яндекса объявила о расширении возможностей авторизации «Яндекс ID». Теперь для безопасного входа в сервисы Яндекса с помощью приложения «Яндекс Ключ» можно использовать не только одноразовый код или QR, но и картинку — новый беспарольный способ.

В пресс-службе пояснили:

Картинка — это быстрый интерактивный способ аутентификации, который не требует ввода пароля и одноразового кода, всё происходит автоматически буквально за пару секунд.

При входе в аккаунт «Яндекс ID» на экране появится иллюстрация — останется перейти в «Яндекс Ключ» и выбрать её среди четырёх других изображений. Набор иллюстраций обновляется каждый раз, все изображения значительно отличаются по форме и оттенкам.

На первом этапе новая функциональность доступна аккаунтам «Яндекс ID» со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».