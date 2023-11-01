Компания Microsoft выпустила большое функциональное обновление Windows 11 2023 или 23H2, которое теперь стало доступно для всех пользователей ОС без исключения. Оно считается последним крупным выпуском ОС перед релизом Windows 12.

С этим обновлением связана небольшая путаница. Дело в том, что апдейт был изначально представлен в сентябре как самое большое обновление за всю историю Windows 11, а затем компания начала постепенно распространять среди некоторых пользователей некоторые из его новшеств в виде апдейта Windows 11 Moment 4.

Таким образом те, кто ещё не сумел приобщиться к Windows 11 Moment 4 получают сразу всё крупнейшее обновление целиком, включая новый помощник Copilot, функции искусственного интеллекта Cocreator в Paint, «Фото» и «Ножницах», переработанный «Проводник», улучшения в панели задач, и многое другое.

Те пользователи, что уже успели приобщиться к Windows 11 Moment 4, вместе с Windows 11 2023 получают такое новшество, как удаление интеграции Microsoft Teams под названием Chat. Ранее Microsoft Teams была глубоко встроена в систему и по умолчанию включена на панели задач. Теперь приложение Chat больше не закреплено на панели задач — все функции доступны в приложении Microsoft Teams. Также при «чистой» установке 23H2 окончательно избавляет пользователей от голосового помощника Cortana и старого приложения «Почта».

Как и ее предшественники, версии 21H2 и 22H2, Windows 11 23H2 получит два года активной поддержки (до октября 2025 года) с ежемесячными накопительными обновлениями, исправлениями и новыми функциями. Напомним, что срок поддержки Windows 11 21H2 истек в начале этого месяца. Что касается версии 22H2, Microsoft прекратит ее обновления через год, 4 октября 2024 года.

Обновление Windows 11 2023 не меняет требований к оборудованию и работает с существующими приложениями, службами и драйверами. Пока обновление необязательно, но Microsoft планирует провести автоматическое обновление ПК в ближайшие месяцы. Сейчас пользователи могут загрузить обновление вручную через «Настройки» и «Центр обновления Windows», а компании могут использовать такие параметры, как Центр обновления Windows для бизнеса. Ожидается, что процесс обновления займет около 5-10 минут.