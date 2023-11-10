Xiaomi патентует «Гиперразум», который подключен ко всем устройствам компании под управлением HyperOS

Xiaomi подала в патентное ведомство Китая заявку на регистрацию товарного знака HyperMind («Гиперразум»). Предполагается, что такое название получит большой аналитический центр для всех устройств под управлением HyperOS.

«Гиперразум» будет собирать данные с устройств под управлением HyperOS, анализировать их, изучать привычки и предпочтения пользователей. На основе этого Xiaomi будет предоставлять владельцам устройств «проактивные интеллектуальные услуги».