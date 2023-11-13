Meta предложила европейцам подписку на Instagram и Facebook без рекламы

Meta начинает предлагать пользователям подписаться на платную версию Facebook и Instagram без рекламы, которая запускается в Европе. Она внедряется по мере того, как Meta реагирует на новые правила ЕС о конфиденциальности, позиционируя использование своих услуг с целевой рекламой как выбор пользователей. Конечно, этот выбор также является единственной доступной альтернативой плате около 20 долларов в месяц за отказ от рекламы в Facebook и Instagram.

В новом сообщении поясняется, что людям, использующим Facebook и Instagram, в конечном итоге придется заплатить дополнительную плату за использование обоих профилей.

Плата за отсутствие рекламы составляет 9,99 евро в месяц при покупке через интернет или 12,99 евро в месяц при покупке в магазинах приложений Google или Apple. На данный момент плата за подписку распространяется на все связанные учетные записи. Однако после 1 марта подписчикам придется платить дополнительную плату за любые дополнительные связанные профили в своем Meta Account Center. Это 6 евро в месяц при покупке напрямую или 8 евро при покупке через магазин приложений. Услуга без рекламы предлагается только пользователям старше 18 лет.