На мероприятии в Китае компания Vivo представила флагманские смартфоны X100 и X100 Pro. Они стали преемниками прошлогодней серии X90, получив заметные обновления. Стандартная и Pro-версия очень похожи друг на друга внешне, а также по ряду характеристик, но всё же есть у них и заметные отличия.

Смартфоны Vivo X100 и X100 Pro имеют тонкий профиль и большой выступающий круглый модуль камер на задней панели. Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-экранами с изогнутыми краями и разрешением 1.5K (2800 × 1260 пикселей), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью в 3000 кд/м2. Частота ШИМ-управления яркостью достигает 2160 Гц. Устройства оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Старшая новинка Vivo X100 Pro унаследовала от смартфона X90 Pro+ датчик изображения Sony IMX989 размером в 1 дюйм по диагонали и с разрешением 50 Мп. Он оснащён оптикой с диафрагмой f/1.75, а также обладает оптической стабилизацией изображения (OIS). Главную камеру дополняет широкоугольный модуль с 50 Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм. Замыкает тройку 50-Мп камера со 100-мм перископическим телеобъективом с плавающими линзами (f/2.5) с 4,3-кратным оптическим зумом, а также 100-кратным цифровым зумом. В объективах всех трёх камер используются линзы с антибликовым покрытием Zeiss T.

Также X100 Pro отличается от базового варианта тем, что оснащён новым сигнальным процессором Vivo V3, изготовленным по 6-нм техпроцессу. Именно он отвечает за обработку фото и видео с камер смартфона. Предлагается специальный режим съёмки рассветов и закатов, а также запись видео в портретном и ночном режимах в разрешении 4K.

В Vivo X100 применена 50-Мп основная камера на 1/1,49-дюймовом датчике изображения Sony IMX920 с оптикой f/1.57 и оптической стабилизацией. Её дополняет 50-Мп широкоугольная камера с оптикой с диафрагмой f/2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм, а также и модуль на 64 Мп (1/2", оптическая стабилизация) с 70-мм телеобъективом (f/2.57) с трёхкратным оптическим зумом зум. За обработку отвечает сигнальный процессор прошлого поколения Vivo V2. При этом режим съёмки солнца и 4K-видео в портретном и ночном режимах тоже имеются.

В основу Vivo X100 и X100 Pro положен процессор MediaTek Dimensity 9300. Это первые смартфоны на данном чипе, и к тому же являются первыми смартфонами с новейшей, самой быстрой и энергоэффективной оперативной памятью LPDDR5T объемом 16 Гбайт. Правда, данная память применяется лишь у самых старших версий, тогда как остальные довольствуются LPDDR5X. Для хранения данных имеется флеш-память UFS 4.0 объемом до 1 Тбайт.

Стандартная версия смартфона оснащена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 120-Вт зарядки. У Pro-версии батарея имеет ёмкость 5400 мА·ч, а зарядка обладает мощностью лишь в 100 Вт, но зато имеется беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В плане программного обеспечения устройства поставляются с ОС Android 14 на базе OriginOS 4. Возможности подключения у дуэта Vivo X100 включают порт USB Type-C 3.2, модули Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.3. Обе новинки также обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.

Vivo X100 и X100 Pro предлагаются в синем (Star Trail Blue), оранжевом (Sunset Orange), белом (White Moonlight) и чёрном (Cheyne Black) вариантах исполнения. Стоимость X100 начинается с отметки в 3999 юаней (около $550) за вариант с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. В свою очередь Vivo X100 Pro за ту же конфигурацию памяти обойдётся в 4999 юаней (около $685). Ниже перечислены цена на разные версии новинок Vivo: