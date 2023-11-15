Microsoft обновила Windows 11

Компания Microsoft выпустила апдейт для Windows 11 в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday). Он предназначен для версий 23H2 и 22H2 и приносит сразу ряд новых функций и улучшений.

Обновление безопасности Windows 11 KB5032190 будет загружено и установлено автоматически в ближайшие часы. Microsoft подтвердила, что накопительное обновление от ноября 2023 года поставляется с функциями Windows 11 Moment 4, включенными по умолчанию. Таким образом, ноябрьский «патч» активирует новшества Moment 4 на всех системах, нравится это пользователям или нет.

Это означает, что вы найдете значок Copilot на панели задач в ряде стран с доступом к предварительной версии бота Copilot. Кроме того, появятся возможность разгруппировки и метки на панели задач. Эти функции были удалены в исходной версии Windows 11. Появляется переработанный «Проводник» с улучшенным интерфейсом, интеграцией Microsoft 365 и OneDrive, а также расширенный предварительный просмотр в меню «Пуск», и многое другое.

Также был исправлен ряд ошибок и недоработок, в том числе работа сторонних приложений для обоев при использовании Copilot, печатью в Outlook, настройками операторов сотовой связи, и так далее.