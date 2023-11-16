Microsoft представила приложение Windows App для Mac, iPhone, ПК с Windows и других устройств

На мероприятии Ignite 2023 компания Microsoft анонсировала новое приложение Windows App для устройств с Windows, macOS, iOS и других платформ.

Как отмечают разработчики, с его помощью пользователи могут удаленно подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или персональному удаленному настольному компьютеру, где бы они ни находились. Предварительная версия Windows App доступна для загрузки в Microsoft Store, а также в программе Apple TestFlight.

Microsoft заявляет, что Windows App — это, по сути, универсальное место для управления всеми подключенными устройствами и приложениями.

В интерфейсе сверху располагается список закрепленных устройств, которым в данном случае является облачный ПК с Windows 365, Microsoft Dev Box и виртуальный рабочий стол Azure (AVD). А затем идёт список закрепленных приложений.

Предусмотрена возможность перемещаться по меню других устройств и приложений, а также возможность расширить списки. Также есть опция «Настройки». Всё выглядит довольно простым и в нем легко ориентироваться.