Xiaomi представила Redmi Note 13R Pro с чипом Dimensity 6080 и 108-Мп камерой

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон среднего уровня Redmi Note 13R Pro. Новинка оборудована процессором MediaTek Dimensity 6080 и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, что должно обеспечивать продолжительную работу в автономном режиме.

Смартфон Redmi Note 13R Pro оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400 × 1080 пикселей, поддержкой адаптивной частоты обновления 60, 90 или 120 Гц и частотой дискредитации касания 2160 Гц. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и ШИМ-управление подсветкой с частотой 1920 Гц. Показатель максимальной яркости равен 1000 кд/м2.

Смартфон базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 2.2 равна 256 Гбайт. Для съёмки фото и видео можно смартфон оснащён 108-мегапиксельной основной камерой, дополненной 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для съёмки селфи и видеозвонков у смартфона есть фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей. Повысить качество фото позволит алгоритм Imaging Brain AI от Xiaomi.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Спецификации Redmi Note 13R Pro также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, поддержку 5G и GPS-навигации, ИК-датчик, сенсор отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъём. Толщина корпуса смартфона составляет 7,73 мм, вес — 175 г.

Redmi Note 13R Pro работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13. Смартфон доступен в синем (Time Blue), золотистом (Morning Light Gold) и чёрном (Midnight Black) цвете.

Цена Xiaomi Redmi Note 13R Pro с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти равна 1999 юаней (около $279).