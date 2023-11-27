Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей своих сервисов

Компания Google сообщила в своем блоге о том, что обновляет политику неактивности аккаунтов до двух лет во всех продуктах. Начиная с конца этого года, если учетная запись Google не использовалась и в нее не входили в течение как минимум двух лет, компания может удалить учетную запись и ее содержимое, включая контент в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь) и Google Фото.

В сообщении компании сказано, политика применяется только к личным учетным записям Google и не затрагивает учетные записи таких организаций, как школы или предприятия. Это обновление приводит политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетных записей, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит неиспользуемую личную информацию.