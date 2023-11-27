Команда Яндекса открыла ежегодную программу грантов Yandex Open Source

Открывается программа грантов Yandex Open Source, в рамках которой компания будет награждать разработчиков интересных и важных для нас проектов грантами Yandex Cloud. Подать заявку на поддержку своего проекта может любой независимый разработчик.
В рамках программы компания выберет 15 проектов, каждый из которых получит гранты Yandex Cloud по 600 тысяч рос. рублей. Потратить грант можно будет в течение года.
Подать заявку на участие можно в любой из трёх треков:
- Обработка и хранение данных. Реляционные СУБД, NoSQL базы данных, NewSQL-системы, S3, брокеры сообщений и инструменты для работы с ними.
- Разработка. Фреймворки, библиотеки и тулзы для фронтенда, бэкенда и мобильной разработки.
- Машинное обучение. Модели машинного обучения и датасеты.
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