Команда Яндекса открыла ежегодную программу грантов Yandex Open Source

Открывается программа грантов Yandex Open Source, в рамках которой компания будет награждать разработчиков интересных и важных для нас проектов грантами Yandex Cloud. Подать заявку на поддержку своего проекта может любой независимый разработчик.

В рамках программы компания выберет 15 проектов, каждый из которых получит гранты Yandex Cloud по 600 тысяч рос. рублей. Потратить грант можно будет в течение года.

Подать заявку на участие можно в любой из трёх треков: