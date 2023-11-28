Huawei представила планшетный компьютер MatePad Pro 11 2024

Huawei официально представила планшетный компьютер MatePad Pro 11 2024, и он оказался первым устройством в своей категории с поддержкой двусторонней спутниковой связи – она реализуется только на территории Китая.

Но это еще не все особенности: Huawei называет MatePad Pro 11 2024 «самым тонким 11-дюймовым планшетом» – толщина устройства составляет всего 5,9 мм (а масса – 449 граммов).

В основе аппаратной платформы MatePad Pro 11 2024 лежит SoC Kirin 9000S c несколько пониженной частотой: устройство набирает 1244 балла в однопоточном тесте Geekbench и 3793 балла в многопоточном тесте. Аппарат получил экран OLED, занимающий 92% площади передней панели, и поддержку зарядки мощностью 66 Вт.

Huawei MatePad Pro 11 2024 предложен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ за 600 долларов и 12/512 ГБ за 670 долларов.