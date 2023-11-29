У некоторых пользователей Google Drive пропали файлы за полгода

Пользователи облачного сервиса Google Drive столкнулись с потерей своих данных. Они сообщают как об исчезновении файлов, так и об их недоступности.

Одним из пострадавших оказался южнокорейский пользователь, который обратился в техподдержку Google с заявлением, что исчезли все его файлы, созданные после мая 2023 года, а структура папок также откатилась к состоянию на это время. По его словам, он не давал доступ к своему хранилищу никому из посторонних, так что пропажу файлов нельзя списать на действия третьих лиц.

Представители Google сообщили, что они уже приступили к расследованию этого инцидента, а также о том, что были получены аналогичные сообщения и от других пользователей Google Drive. Кроме того, техподдержка порекомендовала не пытаться самостоятельно как-либо изменять файлы в облаке, т.к. это может только усугубить проблему.

Следует отметить, что пока непонятно, откуда именно исчезли файлы: из веб-версии Google Drive или из синхронизированных папок на компьютерах. Но, как бы то ни было, можно утверждать, что с сервисом что-то не в порядке.